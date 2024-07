Le 2 octobre 2023, nous signions dans L’Humanité une tribune pour demander au gouvernement de protéger les médias et les journalistes dans le libre exercice de leur mission d’information. Nous étions 180 signataires. Le lendemain, nous nous retrouvions cités, tout comme l’ensemble des signataires de la tribune, dans une parution du site d’extrême droite Réseau libre, intitulée Liste des candidats à la balle dans la nuque. Elle appelait à conserver cette liste de noms, composées de journalistes, ONG et associations essentiellement, “car ce sont 180 candidats a l’exécution le jour ou (si…) les Patriotes décident de se sortir les doigts du cul. On y trouve la lie de la vermine qui pourrit la France depuis des décennies, au nom de la “liberté d’expression” bien sûr.”

Réseau Libre s’avère être coutumier des menaces de mort. Le site a été rendu visible pendant la période des Législatives de juin et juillet 2024, avec la publication d’une «liste d’avocat à éliminer», et en appelant à tuer quatre figures politiques de gauche. C’est ainsi que cette parution d’octobre 2023 a été découverte.

Tout comme plusieurs dizaines de signataires, nous avons décidé de porter plainte ce lundi 15 juillet avec 31 organisations et personnes physiques auprès du procureur de la République de Paris par le cabinet Bourdon & Associés pour :

Menace de mort, infraction prévue et réprimée par l’article 222-17 du code pénal

Provocation à la commission d’une infraction pénale, infraction prévue et réprimée par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Il était important pour nous de nous joindre à cette plainte collective au vu de la violence et de la gravité des menaces, ainsi que des valeurs ciblées : la liberté d’informer.

Ce qui nous importe surtout aujourd’hui, c’est de continuer de répondre aux demandes d’accompagnement et de formation des journalistes et militant.es dans le domaine de la sécurité numérique et de la lutte contre la désinformation. Ces dernières semaines nous n’avons pu que constater l’augmentation exponentielle de ces demandes de la part de médias et d’organisations pour se protéger des menaces de l’extrême droite. Nous continuerons donc de former et d’outiller toute personne, association ou collectif qui nous en fera la demande et rappelons à toutes fins utiles la publication de notre récent guide Conseils de base pour situation de crise (législative) (on en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce guide, FCinq, Sylvain Lapoix ainsi que tous les membres de Nothing2Hide).

